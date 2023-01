Ehemaliges Impfzentrum in Gablingen wird zur Unterkunft für Geflüchtete

Plus Der Landkreis bereitet sich auf die Aufnahme Hunderter Geflüchteter aus der Ukraine vor. Im Notfall müssten auch in Turnhallen wieder Feldbetten aufgestellt werden.

Gebaut wurde die große Halle in einem Gewerbegebiet in Gablingen eigentlich zu einem ganz anderen Zweck. Sie sollte ein Ausweichort für Puten sein. Würde etwa eine Vogelgrippe ausbrechen, hätten die Tiere der Putenfarm dort untergebracht werden können. Doch es kam anders. Während der Pandemie wurde die große Halle zu einem der beiden Impfzentren des Landkreises. Nun bekommt das Gebäude erneut eine andere Bestimmung: Der Landkreis bereitet die Halle zur Aufnahme von Geflüchteten vor. Sollte das nicht ausreichen, gibt es weitere Szenarien.