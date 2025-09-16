Icon Menü
Landkreis Augsburg: Endlich wieder Schule

Landkreis Augsburg

Endlich wieder Schule

Die Ferien sind vorbei. Die Schüler jammern, die Eltern jubeln, und die Lehrer polieren ihre Rotstifte. Willkommen zurück im Ernst des Lebens - Schule.
Von Daria Dikovytska
    Ein Schreibtisch sollte so beleuchtet sein, dass das Kind beim Arbeiten keine Schatten auf die Bücher und Hefte wirft. Bei Rechtshändern bedeutet das: Die Tischleuchte sollte auf der linken Seite der Arbeitsplatte stehen. Foto: Mascha Brichta/dpa (Symbolbild)

    Das neue Schuljahr hat begonnen. Es fühlt sich an, wie ein kleiner Neujahrsstart – alles beginnt noch einmal von vorn. Neue Hefte, frisch gespitzte Stifte und gute Vorsätze: Dieses Jahr wird alles anders! Man nimmt sich vor, ordentlicher zu schreiben, regelmäßig zu lernen und Hausaufgaben nicht bis zur letzten Minute aufzuschieben. Doch die Erfahrung zeigt: Schon nach kurzer Zeit sieht das Heft genauso chaotisch aus wie im Vorjahr. Und die Motivation, nachmittags noch einmal ins Mathebuch zu schauen, schwindet schneller, als man „Bruchrechnung“ sagen kann.

    Alltag im Klassenzimmer

    Schon nach wenigen Tagen ist die Aufregung des ersten Schultages vorbei, und die Routine kehrt zurück. Der Stundenplan bestimmt, wann gegessen, gelernt und gelacht werden darf. Lange Schultage ziehen sich manchmal endlos hin, und die ersten Hausaufgabenberge lassen nicht lange auf sich warten. Trotzdem ist die Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Zusammenlebens, an dem Freundschaften gepflegt und Erfahrungen gesammelt werden.

    „Endlich wieder Schule“, klingt für Schülerinnen und Schüler selten euphorisch. Aber mal ehrlich: Ohne den gewohnten Rhythmus, die Begegnungen und auch die Herausforderungen wäre der Alltag wohl ein ganzes Stück langweiliger.

