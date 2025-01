Energieberatung in 45 Minuten

Der Landkreis Augsburg bietet für seine Bürgerinnen und Bürger in regelmäßigen Abständen eine neutrale Energieberatung an. In einem 45-minütigen Einzelgespräch werden Informationen und Tipps vermittelt. Schwerpunkte der Beratungen sind bauliche Wärmedämmung, Heizungstausch, Lüften und Heizen, Nutzung regenerativer Energien, Stromsparen im Haushalt und Fördermöglichkeiten. Auch auf individuelle Fragestellungen wird dabei eingegangen. Ziel der Beratung ist es, durch energiesparendes Bauen und Modernisieren Emissionen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Die Termine für ein Gespräch vor Ort im Landratsamt Augsburg (Prinzregentenplatz 4, Zimmer A 1.99, 1. OG) finden an den beiden Donnerstagen, 20. Februar und 13. März, jeweils zwischen 8.30 und 16 Uhr, statt. Der nächste Beratungstermin liegt im Januar und findet am Donnerstag, 23. Januar, statt. Dieser läuft ausschließlich online (per MS-Teams) oder telefonisch ab; eine Voranmeldung dafür ist unter Telefon 0821/31022222 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de nötig. Grundsätzlich gilt: Wer keine Möglichkeit hat, zur persönlichen Beratung ins Landratsamt zu kommen, kann sich auch von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr und freitags zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch unter 0821/31022884 beraten lassen; dafür ist eine Terminvereinbarung nicht erforderlich.

Kostenfreie Fotovoltaik-Beratung

Wer eine kostenfreie und neutrale Impulsberatung durch Solar- bzw. Fotovoltaik-Beratung durch Fachleute in Anspruch nehmen möchte, kann hierfür entweder unter Telefon 0821/31022195 oder per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de einen Termin vereinbaren. Die Schwerpunkte der Beratung liegen auf der Dimensionierung von Anlagenkomponenten, der intelligenten Kopplung von Fotovoltaik-Systemen mit Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen, möglichen Betreiber- und Mieterstrommodellen, der Nutzung von Stecker-Solargeräten sowie der Betrachtung steuerlicher Aspekte. Die Fotovoltaik-Beratung richtet sich an Privatpersonen und Landwirte, aber auch an Kommunen und Unternehmen. Weitere Informationen zum Klimaschutz-Beratungsangebot unter www.landkreis-augsburg.de/energieberatung im Internet. (AZ)