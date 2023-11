Er bringt 1000 Fahrgäste ans Ziel: Unterwegs mit Lokführer Kadir Sahin

Plus Seit einem halben Jahr darf Kadir Sahin aus Langweid allein einen Zug fahren. Was ist das für ein Gefühl? Unsere Redaktion hat ihn begleitet.

Der Führerstand ist dunkel. Nur von den Bildschirmen strahlt ein wenig Licht in die Kabine. Kadir Sahin blickt durch die Windschutzscheibe auf die Gleise. Draußen legt sich die Dämmerung aufs Augsburger Land. Regentropfen klatschen gegen das Fenster, die Scheibenwischer bewegen sich im Takt. Mit der rechten Hand zieht Sahin langsam einen Hebel zu sich heran. Allmählich verlangsamt sich die Geschwindigkeit des Zuges. Auf den ersten Blick mag der Vorgang banal wirken, er erfordert allerdings viel Präzision.

Seit einem halben Jahr fährt Sahin für Go-Ahead Bayern durchs Augsburger Land. Im Frühjahr hat der 25-Jährige aus Langweid seine Umschulung vom Einzelhandelskaufmann zum Lokomotivführer abgeschlossen. Seitdem fährt er nach Aalen oder Donauwörth, manchmal sogar bis nach Würzburg. Unsere Redaktion hat ihn auf einer Fahrt von Augsburg nach Ulm begleitet.