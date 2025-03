Erinnerungen an die Corona-Pandemie im Protokoll: Das waren die prägendsten Erlebnisse

Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Erinnerungen an die Corona-Jahre. Manches war belastend, geradezu traumatisierend, prägend, auf jeden Fall herausfordernd und besonders. Wir baten Männer und Frauen aus verschiedenen Bereichen darum, ihre Geschichten und Erlebnisse, die für sie besonders prägend waren, zu teilen. Dass die meisten anonym bleiben möchten, hat sicher viel mit den Konflikten und dem gesellschaftlichen Diskurs in dieser Zeit zu tun.

tun. 5 Jahre Corona - persönliche Eindrücke Mütter, Kinder, Lehrerinnen... Kollegen, Krankenpflegerin, Intensivschwester, Familien - Protokollartig

Die ungeimpfte Lehrerin: „Als Impfskeptikerin hat es mich sehr belastet, wie man gleich als „Schwurbler“ abgestempelt wurde. Wie sich die Gesellschaft gespalten hat und das Klima immer aggressiver und intoleranter wurde. Auch den Begriff „Pandemie der Ungeimpften“ fand ich diskriminierend und wissenschaftlich gesehen ja auch falsch. Schließlich wusste man sehr bald, dass auch Geimpfte ansteckend waren und zur Verbreitung beitrugen. Als Lehrerin fand ich den ersten Lockdown gerechtfertigt. Das Homeschooling wurde schnell auf die Beine gestellt, lief strukturiert ab und hat den Kindern auch was gebracht. Erst im weiteren Verlauf hat die Isolation den Kindern langfristig bei der Entwicklung ihres Sozialverhaltens geschadet. Verantwortungslos und absolut schädlich fand ich aber auch hier bei der Impfkampagne den Druck, der teilweise auf die Kinder ausgeübt wurde, nach dem Motto: „Du willst doch nicht deine Großeltern umbringen.“ Ein Erlebnis ist mir als besonders krass in Erinnerung geblieben: Ich durfte als Ungeimpfte an einem Kiosk im Freien keinen Kaffee to go kaufen.

Schülerin Lisa Bäuml: „Am 13. März 2020 wäre unser Tanzkurs-Abschlussball in der zehnten Klasse gewesen. Schon am Dienstag davor war klar, dass dieser nicht stattfinden wird. Am Donnerstag wurde uns dann per Lautsprecherdurchsage mitgeteilt, dass die Schulen ab diesen Freitag den 13ten komplett geschlossen werden. Von einem Tag auf den anderen mussten wir alles von zu Hause aus machen. Das war schon komisch. Vorher haben wir uns jeden Tag in der Schule gesehen und plötzlich durfte man sich nicht mal mehr in der Freizeit einfach so treffen. Anfangs haben wir uns gefreut. Keine Schule bis Ostern. Das war eine schöne Vorstellung für uns Schüler. Dass sich das ganze aber über mehrere Monate und Jahre zieht, konnte niemand ahnen. Auch die Lehrer mussten alles völlig umstellen und sich an den digitalen Unterricht gewöhnen. Bei manchen klappte es besser als bei anderen. Manche haben ihren Job wirklich so gut gemacht, wie es in der Situation eben ging. Aber andere haben uns nur mit Texten bombardiert und uns wenig Hilfestellung gegeben. Man musste wirklich selbst schauen, wie man das alles am besten hinkriegt. Nachwirkend betrachtet war aber das Verheerendste der Schulschließungen der fehlende Kontakt. Natürlich hat man sich heimlich getroffen, aber dennoch war man größtenteils auf sich alleine gestellt. Und das spüre ich bis heute im Umgang mit Menschen in meinem Alter. Die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit waren ein ständiger Wechsel zwischen Teilunterricht, Home-Schooling und Abiturvorbereitung. Alle Fahrten wurden für uns gestrichen. Alle Ausflüge abgesagt. Der Abschlussball wurde nie nachgeholt und plötzlich waren wir aus der Schule und wussten gar nicht, was in den letzten Jahren eigentlich passiert war.“