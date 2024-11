Evangelische Jugendliche backen Brot für die Welt

Jetzt wird frisches Brot gebacken: Die Konfirmanden und Konfirmandinnen der evangelischen Kirchengemeinden in Wertingen und Zusmarshausen engagieren sich für die Aktion „5000 Brote für die Welt“, einer deutschlandweiten Initiative von „Brot für die Welt“. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Backhaus-Team der evangelischen Kirchengemeinde in Gersthofen backen die 25 Jugendlichen am Konfi-Samstag Brotlaibe. Die gibts am Sonntag nach den Gottesdiensten zu kaufen.

Die Gersthofer Gemeinde besitzt ein eigenes Backhaus mit Brotbackofen. Dort lernen die Jugendlichen alles über Teigherstellung und Brotbacken. Am Sonntag, 10. November, nach den 10-Uhr-Gottesdiensten in der Auferstehungskirche Zusmarshausen, in der Bethlehemkirche in Wertingen und nach dem 10.30 Uhr-Gottesdienst in der St. Thomas Kirche in Welden sollen die dort gebackenen Brote verkauft werden. Der Erlös der Brote kommt „Brot für die Welt“ zugute.

Die Aktion ist auch für das Bäckerhandwerk ein Gewinn

Seit 2014 engagieren sich junge Menschen mit Bäckereien für eine bessere Welt. In dieser Zeit wurden 222.000 Brote gebacken, 61.500 Konfis starteten 3500 Aktionen, die weit über eine Million Euro Spenden für Bildungsprojekte von „Brot für die Welt“ einbrachten. In diesem Jahr übernimmt Roland Ermer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, die Schirmherrschaft.„Für uns ist die Aktion ‚5000 Brote‘ von unschätzbarem Wert, da sie den jungen Menschen direkt Einblicke in unsere Backstuben gewährt und wir ihnen unser schönes Bäckerhandwerk vermitteln können“, so Roland Ermer. (AZ)