Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Explodierende Preise für Energie treffen Titania in Neusäß "katastrophal"

Für den Betrieb des Schwimmbads Titania ist eine Menge Energie notwendig. Das verbraucht an einem Tag so viel davon, wie eine Familie im ganzen Jahr.

Plus Der Bedarf an Energie im Neusässer Bad ist riesig. Doch die Kosten dafür steigen immer weiter. Auch andere Unternehmen haben mit den Folgen schwer zu kämpfen.

Von Philipp Kinne

Der Liter Diesel kostet weit mehr als zwei Euro und auch die Kosten für Strom und Gas explodieren infolge des Kriegs in der Ukraine. Nicht nur Privathaushalte haben damit zu kämpfen. Das Neusässer Erlebnisbad Titania verbraucht allein an einem Tag in etwa so viel Energie wie ein Einfamilienhaus im Jahr. Dabei ist das Bad auf Gas angewiesen, das aktuell zu einem großen Teil aus Russland kommt - und immer teurer wird. "Das trifft uns katastrophal", sagt Betriebsleiterin Jana Freymann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen