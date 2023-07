Landkreis Augsburg

06:28 Uhr

Facharztmangel: Zum Teil werden schon Notfälle weitergeschickt

Plus Fachärzte im Kreis Augsburg sind sehr ungleich verteilt. Bei den Psychotherapeuten ist die Situation so kritisch, dass der Landrat sagt: „Ich bin fassungslos.“

Von Melanie Langenwalter, Melanie Langenwalter, Christoph Frey

Der nächste Termin? Im Augenzentrum Stadtbergen, das schon an normalen Tagen von 100 Patienten am Tag besucht wird, macht einem die Standortleiterin Anastasia Sommer wenig Hoffnung: „Im Oktober, November. Neue Patienten und Notfälle können wir gar nicht mehr aufnehmen, die Sprechstunden sind zu voll. Da wir der Südblick-Gruppe angehören, verweisen wir die Notfälle in das Augenzentrum in Friedberg.“

Auskünfte wie diese sind keine Seltenheit. Das ergab eine Telefonumfrage unserer Redaktion in Facharztpraxen im Augsburger Land. Wer einen Spezialisten benötigt, muss ein ausgewiesener Notfall sein oder während der Wartezeit auf die Zähne beißen. In der Wertachpraxis in Bobingen würden zwar noch neue Patienten aufgenommen, doch bis sie drankommen, vergingen vier bis sechs Wochen, erzählt der diensthabende Orthopäde. In einer Kinderarztpraxis in Diedorf haben die akuten Fälle Vorfahrt. Dort werden noch neue Patienten aufgenommen, bis zu vier Wochen dauert dort die Wartezeit bis zur Erstvorstellung.

