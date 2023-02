Faschingsendspurt in Deubach, Gablingen und Ehingen

Bunt und laut zogen schon am Wochenende Tausende durch die Straßen. Bevor es wieder ruhiger wird, lassen es die Faschingsfreunde am Dienstag noch einmal richtig krachen.

Kostümieren, Schminken und ab auf die Straße – das heißt es aktuell vielerorts. Einige haben die großen Umzüge bereits hinter sich, in anderen Orten geht das bunte Treiben zum Abschluss jetzt erst richtig los. Welche Bilanz ziehen die Faschingsgesellschaften nach zwei Jahren Pause, und wo stehen jetzt noch Umzüge an? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

Aus Zusmarshausen heißt es: "Der Umzug war ein voller Erfolg". Der Präsident, der Zusamtaler Bettschoner, Maximilian Stöckle, erzählt, dass die Schwarzbräuhalle am Abend "mehr wie voll" gewesen sei. Kein Wunder, denn Tausende kamen, um mit dem Zusmarshauser Gaudiwurm zu feiern. Für die Zusamtaler Bettschoner heißt es nun noch die letzten Auftritte zu absolvieren. Unter anderem geht es am Dienstag noch zum Deubacher Umzug, bis dann am Abend der Fasching traditionell "beerdigt" wird. Auch in Welden gab es volle Straßen beim Faschingsumzug. Stefan Weishaupt, Vorsitzender der Musikvereinigung Welden, ist daher zufrieden. "Nach zwei Jahren, die etwas schwierig waren, hat nun wieder alles geklappt", sagt Weishaupt. Er sei als Veranstalter froh, dass alles friedlich ablief.

Am Dienstag, um 19 Uhr, ist Kehraus in Gersthofen

In Gersthofen hatten Hunderte große Sehnsucht nach dem bunten Treiben. Denn ein ganzes Faschingswochenende, von Malle-Faschingsparty am Freitag, Kinderumzug am Samstag bis zum Tanz um den Narrenbaum am Sonntag, sorgte für einen vollen Rathausplatz. Jürgen Centmeier, Vorsitzender der Lechana, spricht von einem vollen Erfolg: "Es war einfach genial." Zum ersten Mal haben sie dieses Wochenende so gestaltet und hätten nie mit so vielen Faschingsbegeisterten gerechnet. Auch beim Kinderumzug standen die Leute entlang der gesamten Strecke und sorgten für eine gute Stimmung. Trotz des überraschenden Andrangs habe alles gut geklappt. "Wir hatten viele Helfer", sagt Centmeier. Für die Lechana ist jetzt schon klar: Für sie steht einer Fortsetzung im kommenden Jahr nichts im Weg. Am Dienstag um 19 Uhr heißt es dann Abschied nehmen von einer gelungenen Saison, beim traditionellen Kehraus. Gefeiert wird dieses Jahr im Wirtshaus zum Strasser, da im Pfarrzentrum Oscar Romero nach dem Brand im Oktober noch keine Veranstaltungen stattfinden können.

98 Bilder Der kunterbunte Faschingsumzug in Welden Foto: Marcus Merk

Faschingsdienstag mit Umzügen in Deubach, Gablingen und Ehingen

In anderen Orten stehen die großen Umzüge jetzt an: In Deubach führt der Gaudiwurm am Dienstag, ab 14.14 Uhr von Gessertshausen kommend von der Deubacher Straße bis zum Sportplatz Deubach. Auch in Gablingen zieht der Faschingsumzug am Dienstag, ab 14.14 Uhr durch die Straßen. Anschließend wird dann beim Kehraus in der Mehrzweckhalle Gablingen mit Deejay-Short gefeiert. "Klein, aber fein", heißt es beim Ehlfinger-Zug, der am Dienstag ab 15:15 Uhr durch Ehingen und Ortlfingen zieht. Hier sind nur Wagen zugelassen, die per Hand oder von kleinen motorisierten Fahrzeugen gezogen werden können.