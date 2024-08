Freie Plätze in Ferienprogrammen im Landkreis Augsburg

Die Hälfte der Sommerferien ist bereits vorbei. Noch fast drei Wochen bleiben den Schülern und ihren Eltern, um ihre Freizeit zu gestalten. Eine kurzfristige Ganztagsbetreuung findet man im Augsburger Land jetzt kaum noch. Wer aber für sein Schulkind nach einer mehrstündigen Beschäftigung für den Tag sucht, kann im Landkreis gut fündig werden.

In Neusäß, Schwabmünchen, Stadtbergen und Thierhaupten sind die Ferienprogramme bereits beendet oder ausgebucht, aber so sieht es nicht überall aus. Die folgenden Städte und Gemeinden bieten noch Programme mit freien Plätzen an.

In Gersthofen sind in den kommenden Wochen für verschiedene Veranstaltungen, wie eine Game Show, Taekwondo und 3D-Neon-Minigolf noch Plätze für Kinder verschiedener Altersklassen frei. Ähnlich steht es in Königsbrunn. Dort werden zum Beispiel Plätze für Selbstverteidigung für Kinder und einen Bücherclub geboten. In Adelsried gibt es ein Schnuppertraining für Tischtennis und eine Fahrt in die Bavaria Filmstadt. Im Markt Diedorf kann beispielsweise an einem zweitägigen Malworkshop oder der eintägigen Krabbeltier-Werkstatt teilgenommen werden. Auch die Stadt Bobingen bietet noch Plätze für Schnupperangebote, sowie ein- und mehrtägige Angebote. Die Aktivitäten dauern meist wenige Stunden und richten sich an spezifische Altersgruppen. Genauere Informationen, sowie die Anmeldeinformationen sind auf den Websites der Ferienprogramme zu finden.

Auch der Kreisjugendring Augsburg-Land bietet jährlich Ferienaktivitäten an. An mehreren Stationen im Landkreis Augsburg macht das Spielmobil Halt. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Zwischen dem 26. und 28. August von 9 Uhr bis 16.30 Uhr ist das Spielmobil mit dem Thema „Waldheld*innen“ in Altenmünster. In Welden gibt es das Angebot vom 2. bis 4. September. Für alle Termine gibt es noch freie Plätze. Die Anmeldung und Überweisung für das Spielmobil in Welden sollte spätestens bis zum 25. August erfolgen.