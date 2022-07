Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Gerfriedswelle Gersthofen geschlossen: Das sind die Alternativen in der Nähe

Plus Auch wenn die Gerfriedswelle in Gersthofen geschlossen hat, gibt es in der Region zahlreiche andere Badestellen. Das sind die Seen und Freibäder der Umgebung.

Von Anne Eberhard

Es ist heiß, die Ferien stehen an – und gerade jetzt musste die Gersthofer Gerfriedswelle coronabedingt schließen. Wohin also zur Abkühlung in Bikini und Badehose? Wir haben für Sie die Alternativen in der Umgebung zusammengestellt. Und das sind gar nicht so wenige.

