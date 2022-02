Gerüchte zum Tod eines jungen Mannes aus dem Kreis Augsburg kursieren im Internet

Der Tod eines jungen Mannes wird in sozialen Netzwerken mit seiner Corona-Impfung in Zusammenhang gebracht. Dabei steht das Obduktionsergebnis noch aus.

Eine Todesanzeige sorgt für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Sie zeigt einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg, der Ende vergangenen Jahres starb. Zusammen mit einer Textnachricht, nahe legt, der junge Mann sei an den Folgen einer Booster-Impfung gegen Corona gestorben. Obwohl das nicht bewiesen ist, kursiert die Nachricht in etlichen Chatgruppen und Netzwerken - zum Entsetzen seiner Familie.

Für Impfgegner ist sie offenbar ein gefundenes Fressen, dabei sind die Hintergründe unklar. Fest steht, dass der 33-Jährige Ende vergangenen Jahres überraschend gestorben ist. Die Familie veröffentlichte eine Todesanzeige in unserer Zeitung. Von wem die Nachricht stammt, die nun im Netz heftig diskutiert wird, ist inzwischen klar. Der Vater des Verstorbenen hatte sie in einer familieninternen Gruppe gepostet, wie er gegenüber unserer Redaktion sagte. Wie sie von dort in öffentlich zugängliche Kanäle gelangt sei, wisse er nicht. Dass die Meldung zigfach im Internet geteilt wird, belaste die Familie. In einer ersten Reaktion hatte der Vater noch bestritten, dass der Text von ihm stamme, sich im Laufe des heutigen Dienstag aber korrigiert.

Bislang stehe nicht fest, weshalb der 33-Jährige plötzlich starb. Eine Obduktion stehe noch aus. Diese soll klären, ob der Tod im Zusammenhang mit einer Impfung stehen könnte. Der Vater bestätigt, dass der junge Mann kurz vor seinem Tod zum dritten Mal gegen das Coronavirus geimpft wurde.

Paul-Ehrlich-Institut bewertet die Sicherheit der Impfstoffe

Das Paul Ehrlich Institut (PEI) ist in Deutschland zuständig für die Sicherheit von Impfstoffen. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen die Fachleute Berichte zu möglichen Impfschäden durch die Corona-Impfungen. Für alle Impfstoffe zusammen liegt die sogenannte Melderate für schwerwiegende Impfreaktionen dem PEI zufolge bei 0,2 Meldungen pro 1000 verabreichter Impfdosen. Das Institut berichtet in seinem „Sicherheitsbericht“ vom November von 1919 Todesfällen, die ihm „in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung“ gemeldet worden seien. In 78 Einzelfällen hat das Paul-Ehrlich-Institut den ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung als möglich oder wahrscheinlich bewertet. Prozentual ist das eine verschwindend geringe Zahl.

In seinem Sicherheitsbericht schreibt das Institut explizit, dass gesundheitliche Probleme oftmals im zeitlichen, nicht aber unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet werden. Ein Vergleich der Anzahl der gemeldeten Todesfälle im Abstand von einem Tag bis sechs Wochen nach einer Impfung mit der im gleichen Zeitraum statistisch zufällig zu erwartenden Anzahl der Todesfälle zeigt laut PEI keine Auffälligkeiten.

Im Landkreis Augsburg ist bislang ein Todesfall im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung öffentlich bekannt geworden. Eine 75-Jährige war im April direkt nach der Impfung gegen das Coronavirus im Impfzentrum Gablingen gestorben. Die Frau hatte plötzlich heftige Atemnot. Die Verstorbene hatte laut Landratsamt eine Vorerkrankung und sollte auf ärztliche Empfehlung hin noch vor einer anstehenden Operation gegen Covid-19 geimpft werden.