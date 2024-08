Graffiti-Verein will legale Spray-Flächen im Augsburger Land errichten

In einem kompakten, roten Koffer hat Daniel Tröster alles dabei, was er benötigt, um Kunst zu schaffen. Etwa ein Dutzend Sprühdosen in verschiedenen Farben helfen ihm dabei. Tröster ist Teil der Graffiti-Szene und hat 2011 den Verein „Die Bunten“ gegründet. Dort setzt er sich für die Kultur, die Kunst und vor allem das legale Sprühen von Graffiti ein. „Schwabenwand“ heißt das Projekt, bei dem Wände anhand von bestimmten Kriterien ausgesucht werden, um dann von Künstlerinnen und Künstlern bemalt werden zu dürfen. Im Landkreis Augsburg gibt es bisher noch keine Schwabenwand. Das soll sich ändern.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis