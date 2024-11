Gutachten: Um wie viele Schüler geht es im Landkreis wirklich?

Wie viele Schülerinnen und Schüler werden in rund zehn Jahren die Schulen im Landkreis besuchen? Noch haben Kreistag und Kreisverwaltung darüber keine genauen Zahlen. Denn das Schulgutachten, das sich mit genau dieser Prognose befassen soll, lag bis zur jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Kultur nicht wie verabredet vor. Was Amtsleiter Michael Püschel jedoch zu den Hintergründen bereits sagen konnte, klingt beunruhigend: Das beauftragte Büro müsse noch mal genau hinschauen, weil es „in vielen Bereichen auf Entwicklungen gestoßen ist, die so nicht zu erwarten waren“. Im Klartext: Es werden noch viel mehr Schülerinnnen und Schüler erwartet, als zunächst gedacht. Das könnte vor allem zu einer Kostenfrage werden.

