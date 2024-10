Halloween naht - wer schnitzt den gruseligsten Kürbis?

Der Herbst ist trist und grau - zum Glück! Denn sonst würde man die gruseligen Kürbisse, die schon jetzt vor mancher Haustür stehen, doch gar nicht sehen. Haben Sie auch schon einen geschnitzt? Wir hätten gerne ein Foto von Ihrem kugelrunden Kunstwerk, das im Dunkeln funkelt.

Klar, es kann zur großen Sauerei werden, wenn alle in der Familie einen Kürbis schnitzen wollen. Aber wenn es am Ende vor der Haustür und im Garten an verschiedenen Ecken leuchtet und ein schiefes Gesicht Gäste erschreckt, das hat schon was. So hat sich der Halloween-Trend inzwischen auch in unserer Region ausgebreitet. Die vielen Kürbisköpfe am Straßenrand laden förmlich dazu ein, aus ihnen ein fieses, lustiges Gesicht oder etwas ganz anderes zu schnitzen.

Zu Halloween leuchten Ihre Fotos bei uns

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Von einem Gesicht mit zwei Augen und Mund bis hin zu feinsten Kunstwerken bieten die verschiedenen Kürbisse alle Möglichkeiten. Das gilt natürlich auch für die „Reste“, die sich kulinarisch verarbeiten lassen, ob zu Suppe, Auflauf, oder...

Icon Vergrößern Auch so kann ein Halloween-Kürbis aussehen. Foto: dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Auch so kann ein Halloween-Kürbis aussehen. Foto: dpa (Symbolbild)

Auch wir möchten gegen den Herbstblues ein leuchtendes Zeichen setzen und suchen dafür die Kürbisbilder unserer Leserinnen und Leser. Gerne können Sie und die Kinder mit auf dem Bild stehen. Ob Tag- oder Nachtaufnahme, egal. Wichtig ist dagegen:

Die Bilder Die Kürbisse müssen aus dem Augsburger Land stammen und aktuell sein. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen. Bitte nur ein ausgewähltes Bild schicken.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte denken Sie bei der Mail unbedingt auch an Ihre Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen) und schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist. Einsendeschluss ist Montag, 28. Oktober, 13 Uhr.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)