Heike Heubach kandidiert wieder für die SPD im Wahlkreis Augsburg Land

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Heubach tritt 2025 erneut zur Wahl des Deutschen Bundestages an. Seit dem 20. März vertritt Heubach den Wahlkreis 252 Augsburg-Land und Aichach-Friedberg als Nachrückerin von Uli Grötsch. „Ich freue mich, wenn es diesmal direkt gelingt“, so Heike Heubach. „Die vergangenen Monate haben mich unglaublich stolz gemacht. Dass ich hier in Berlin und daheim im Wahlkreis Augsburg-Land und Aichach-Friedberg Politik aktiv mitgestalten darf, dass ich mich für ein besseres Leben der Menschen in meiner Heimat einsetzen darf, macht mich gleichzeitig auch sehr demütig.“

„Bezahlbares Wohnen ist eine der dringendsten Fragen unserer Zeit. Und das ist längst kein Problem der Großstädte mehr“ Heike Heubach, SPD-Bundestagsabgeordnete

Heubach betreut im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen die Bereiche Mehrgenerationenhäuser, klimaresilientes Bauen und Katastrophenschutz. „Bezahlbares Wohnen ist eine der dringendsten Fragen unserer Zeit. Und das ist längst kein Problem der Großstädte mehr, sondern das sehen wir hier auch in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. Der Zuzug aus den Ballungszentren nimmt stetig zu. Der Staat muss hier regulierender eingreifen dürfen, um die Menschen vor Verdrängung zu schützen.“

Heubach will sich für Menschen mit Behinderung stark machen

Gleichzeitig will sich Heubach als Fürsprecherin von Menschen mit Behinderung stark machen und dafür einstehen, dass eine gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen möglich ist, unabhängig davon, ob sie hören, sehen oder laufen können. Dafür werde sie weiterhin ihre Stimme erheben. Dem Wahlkreis Augsburg-Land gehören Kommunen im südlichen, westlichen und nördlichen Landkreis Augsburg an, dazu die meisten Städte und Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg. Durch eine Strukturreform werden bei der Wahl 2025 erstmals einige Gemeinden aus dem südlichen Landkreis Augsburg, wie Fischach, dem Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu und Ostallgäu angehören. (AZ)