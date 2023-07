Landkreis Augsburg

06:07 Uhr

Heute gibt es Zeugnisse: Sollten Eltern gute Noten belohnen?

Plus Am Freitag bekommen Schülerinnen und Schüler im Landkreis Augsburg ihre Jahreszeugnisse. Worauf Eltern bei der Belohnung achten sollten.

Von Lea Edinger, Lea Edinger, Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Gute Leistungen werden belohnt. Das ist im Erwachsenenleben so - aber sollte es auch bei den Schulnoten so sein? Wenn am letzten Schultag alle Schülerinnen und Schüler wieder ihr Zeugnis erhalten, ist es in vielen Familien Tradition, dass sie eine kleine Belohnung für gute Noten bekommen. Sei es ein Buch, eine Tafel Schokolade oder zehn Euro für jeden Einser. Aber ist eine Belohnung für ein gutes Zeugnis auch pädagogisch sinnvoll? Und was ist, wenn die Noten nicht wie erhofft ausfallen? Wir haben uns bei Eltern und Pädagogen sowie auf Social Media umgehört.

„Natürlich werden gute Noten belohnt“, schreibt unsere Leserin Eveline Baumann auf Facebook. „Die Kinder können stolz sein, so etwas geschafft zu haben. Und sie freuen sich über zusätzliches Taschengeld zum Ferienbeginn." Die Mutter eines Schülers der Franziskus-Schule in Gersthofen hält dagegen nichts von einer Belohnung in Form von Geld. Bei ihr werden die Kinder mit einem Ausflug oder Ähnlichem belohnt – allerdings unabhängig von den Noten. Der Vater einer Schülerin der Anna-Pröll-Mittelschule ist der Meinung, Kinder bräuchten eine gewisse Belohnung, auch bei schlechteren Noten. Seine Tochter bekomme deshalb unter dem Schuljahr gelegentlich eine Kleinigkeit, zum Zeugnis schenke er ihr jedoch nichts. "Das hat es früher auch nicht gegeben", meint er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen