Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Hier kann man im Landkreis Augsburg tolle Kindergeburtstage feiern

Plus Egal ob Zocker, Draußenkinder oder kleine Professoren: In diesen zwölf Locations im Augsburger Land können die Kids an ihrem großen Tag viel Spaß mit ihren Freunden haben.

Von Katja Röderer

Ist schon wieder Kindergeburtstag? Die Aussicht auf diesen Termin treibt so manchen Eltern den Schweiß auf die Stirn. Schließlich soll es ein toller Tag für die Kleinen werden und alle sollen möglichst viel Spaß haben. Im Landkreis Augsburg gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten, den Kindergeburtstag außer Haus zu feiern. Hier sind einige Tipps mit Fun-Faktor, die Abwechslung versprechen.

Für umwerfende Kids: Bowlen in Gersthofen

Bowling gehört auf jeden Fall zu den Klassikern unter den Kindergeburtstagsfeiern. Bei Bob's Bowling in Gersthofen können Kinder unter 14 Jahren zeigen, wie gut sie die Bowling-Kugel schon im Griff haben. Täglich ab 17 Uhr dürfen die kleinen Gäste hier für zwei Stunden auf die Bahn. Für 13,90 Euro pro Kind gibt es Leihschuhe, ein Getränk und ein Stück Pizza. Das Geburtstagskind ist eingeladen. Bis zu acht Kinder spielen auf einer Bahn, ab neun Kindern gibt es die zweite Bahn dazu. Kuchen darf mitgebracht werden, eigene Teller und Besteck auch. Geschirr gibt es aber auch für 1,50 Euro pro Person vor Ort. Eigene Getränke oder andere Speisen dürfen nicht mitgebracht werden. Die Party muss vorab telefonisch gebucht werden.

