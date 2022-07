Landkreis Augsburg

17:00 Uhr

An diesen Orten im Augsburger Land wird es über 50 Grad heiß

Noch heißer als draußen, ist es für den Inhaber des Korki-Imbiss an seinem Dönergrill in Zusmarshausen, das Termometer zeigt knappe 50 Grad an.

Plus Temperaturen über 50 Grad am Arbeitsplatz, 98 Grad in der Sauna: Wir haben einige extreme Hitzeorte der Region besucht. An anderen Orten bleibt es dagegen kühler.

Von Anne Eberhard, Jana Korczikowski

Es ist kurz nach zwölf Uhr, Zeit für eine Pause. In der Mittagshitze machen sich einige auf zum Dönerimbiss Korki am Zusmarshauser Ortseingang. Drinnen steht der Inhaber der Imbissbude und schwitzt. Mit routinierten Bewegungen bedient er seine Kundinnen und Kunden, niemand muss lange warten. Doch trotz der 27 Jahre Erfahrung erlebt der Inhaber dieses Jahr noch etwas Neues: Über 50 Grad wird es im Imbisswagen heiß. Das habe es die letzten Jahre noch nicht gegeben. "Der heißeste Ort in Zusmarshausen, der ist bei mir", sagt er und lacht. Besonders heiß wird es nicht nur hier, auch an anderen Orten im Augsburger Land schwitzen die Menschen in diesen Tagen besonders - manche von ihnen sogar freiwillig.

