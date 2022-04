Landkreis Augsburg

vor 56 Min.

Hochsitz unter Stromleitung bei Bieselbach brennt lichterloh ab

Plus Im Bereich der Polizei Zusmarshausen brennen erneut Jagdeinrichtungen. Die Ermittler hoffen nun auf Unterstützung durch die Jägerschaft.

Von Matthias Schalla

Nur noch ein Haufen verkohlter Holzstücke ist von der Jagdeinrichtung im Waldgebiet Steinberg zwischen Bieselbach und Lindach übrig geblieben. Unbekannte hatten vor Kurzem den Hochsitz angezündet. Doch es ist nicht nur bei diesem einen Jägerstand geblieben. Die Polizei in Zusmarshausen meldet am Dienstag noch weitere Brände. Brisant dabei ist, dass zwei Hochsitze in einer Schneise für die Hochspannungsleitung standen. Die Ermittler hoffen zur Aufklärung der Brandstiftungen nun auf Unterstützung von den Jägerinnen und Jägern.

