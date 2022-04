Hula-Hoop killt Pfunde und sorgt für Glückshormone

Plus Weg mit dem Corona-Speck: Wie man mit der neuen Trendsportart Gewicht verlieren und wie man sie erlernen kann. Endspurt in unserer Abnehmaktion im Augsburger Land.

Seit Aschermittwoch haben sieben Kandidatinnen und Kandidaten den Kampf gegen die Corona-Pfunde aufgenommen. Nach sechs Wochen geht es dem Endspurt entgegen. Und um es schon mal vorwegzunehmen: Das Ergebnis ist sensationell. Nicht nur die Teilnehmenden, auch die " Kartei der Not" darf sich freuen. Denn für jedes Pfund, das die beiden von Fitness-Influencerin Renate Dumreicher (@samjoa-fitness.de) und Ernährungsberater Florian Kempter (@floriankempter.de) gecoachten Teams verloren haben, wird die Sparkasse Schwaben-Bodensee zehn Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung spenden.