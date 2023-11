Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Immer öfter heißt es: Ein alkoholfreies Bier bitte!

Plus Nahezu jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier wird bald alkoholfrei sein. Die Brauereien reagieren. Doch nicht für jeden sind alkoholfreie Biere eine gute Idee.

Von Regine Kahl, Anna Mohl Artikel anhören Shape

Wenn Brauerei-Chefin Stephanie Schmid Brotzeit macht, trinkt sie gerne ein alkoholfreies Weizen dazu. Ein kühles Bier schmeckt ihr dazu besser als Wasser. Damit liegt die Unternehmerin aus Ustersbach im Trend: Alkoholfreie Biere machen sieben Prozent des Marktes aus - Tendenz steigend. Kein anderes Segment hat in der Brauwirtschaft in den letzten Jahren an Beliebtheit bei den Konsumenten so zugelegt wie alkoholfreie Biere und Radler.

Die Chefin der Ustersbacher Brauerei kennt die genauen Zahlen: Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland sei in den vergangenen Jahren um rund 35 Prozent gesunken. Alkoholfreie Biere seien für viele Frauen und Männer eine gute Alternative und diese wachsende Sparte damit für Brauereien "interessant" und "ein wachsendes Segment". Das Unternehmen in Ustersbach denke aktuell darüber nach, neben dem alkoholfreien Weizen auch ein Helles ins Sortiment aufzunehmen. Stephanie Schmid: "Das ist allerdings noch nicht spruchreif."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen