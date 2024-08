Immer weniger Nachwuchs: So steht es um das Handwerk im Landkreis Augsburg

Wer aktuell eine Lehrstelle im Handwerk sucht, hat gute Chancen. Das neue Ausbildungsjahr steht kurz bevor, doch die Suche nach neuen Lehrlingen ist für die meisten Betriebe schwierig. Auch im Landkreis Augsburg bleiben viele Stellen unbesetzt. Verschiedene Initiativen sollen diesem Trend entgegenwirken.

Auch kurzfristig noch viele Ausbildungsstellen im Landkreis Augsburg frei

Weniger als vier Wochen vor dem Stichtag am 1. September sind zahlreiche Ausbildungsplätze im Augsburger Land noch immer nicht besetzt. Egal ob Fleischer in Gersthofen, Metallbauer in Neusäß oder Tischler in Schwabmünchen: Auch kurzfristig ist die Auswahl an freien Ausbildungsstellen für junge Leute noch sehr groß.

Für Handwerksbetriebe ist die Suche nach geeignetem Nachwuchs häufig sehr ermüdend. „Wir finden schon seit Jahren niemanden mehr“, antwortet eine Schneiderin aus Königsbrunn auf die Frage, ob sie aktuell einen Auszubildenden oder eine Auszubildende beschäftige. „Das war einmal. Das Handwerk ist tot“, sagt sie ernüchtert.

Zahl der Auszubildenden im Landkreis Augsburg geht deutlich zurück

Ein Blick auf die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk im Augsburger Land zeigt, dass die Anzahl an Ausbildenden in den vergangenen Jahren minimal zurückgegangen ist. Im Jahr 2021 begannen 445 Auszubildende eine Lehre, im Jahr 2022 waren es 432 und im Jahr 2023 noch 431 Lehrlinge.

Den Ausbildungsanfängern standen zahlreiche unbesetzte Lehrstellen gegenüber. Im Jahr 2023 fehlten den Handwerksbetrieben in ganz Bayern insgesamt etwa 10.000 Lehrlinge. Deutlich wird das Nachwuchsproblem im Handwerk auch bei einem Blick auf die Anzahl der Ausbildungsverträge in der Umgebung. Gab es am 31. Dezember 2021 noch 1257 Handwerksazubis im Landkreis Augsburg, waren es am 31. Dezember 2023 nur noch 1118. Innerhalb von nur zwei Jahren ging die Anzahl an Lehrlingen im Augsburger Land damit um mehr als zehn Prozent zurück.

Kfz-Mechatroniker sehr beliebt, Bäcker und Fleischer suchen häufig vergeblich

Diese Personalprobleme können allerdings nicht auf alle Handwerke verallgemeinert werden. Zwischen den einzelnen Berufen gebe es durchaus Unterschiede, sagt Sascha Schneider, Pressesprecher der Handwerkskammer Schwaben. „Berufe wie Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker oder Zimmerer erfreuen sich größerer Beliebtheit“, erklärt er. Firmen im Lebensmittelbereich, etwa Bäckereien oder Metzgereien, hätten hingegen mehr Probleme, Lehrlinge zu finden.

Trotz der ernüchternden Zahlen steht es um das Handwerk in der Region laut Schneider allerdings nicht schlecht. „Aus unserer Sicht hat das Interesse an Handwerksberufen eher leicht zugenommen“, erklärt er. Dass es immer weniger Auszubildende gebe, hänge vor allem mit dem demografischen Wandel zusammen. Der demografische Wandel beschreibt, dass es in Deutschland immer weniger junge und immer mehr ältere Menschen gibt. Dementsprechend rückt immer weniger Nachwuchs für die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter nach, die in Rente gehen, sodass Stellen unbesetzt bleiben. Aber: „Viele junge Menschen haben in den letzten Jahren erkannt, welch bedeutenden Stellenwert das Handwerk hat“, sagt Schneider.

Initiativen sollen sinkenden Azubi-Zahlen entgegenwirken

So biete das Handwerk Aufstiegsmöglichkeiten und die Chance, es innerhalb weniger Jahre zu einem eigenen Betrieb zu schaffen, sagt Schneider. Darüber hinaus greife das Handwerk viele Punkte auf, die jungen Menschen wichtig seien. „Das Thema Nachhaltigkeit, das für weite Teile der Gen Z im Mittelpunkt steht, spielt im Handwerk eine große Rolle“, erklärt Schneider. Als Beispiele nennt er Modernisierungen von Heizungen, energetische Sanierungen von Gebäuden oder die regionale Herstellung von Lebensmitteln.

Dennoch fehlt es in vielen Betrieben weiterhin an Nachwuchs. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Nachwuchswerbung voranzutreiben, rief die Handwerkskammer eine Reihe an Initiativen ins Leben. Inzwischen ist etwa der sogenannte „Tag der Ausbildung“ für Schulen in Bayern verpflichtend. „Er ermöglicht es, dass junge Menschen mit dem Handwerk in Kontakt kommen, sich ausprobieren können und sehen, wo ihre Talente sind“, sagt Schneider dazu. Allerdings müsse sich beim Thema Berufsorientierung trotzdem noch viel tun, gibt der Pressesprecher der Handwerkskammer zu.

Junge Auszubildene aus verschiedenen Handwerksberufen im Fokus

Auch wenn immer weniger Menschen ein Handwerk erlernen, gibt es im Landkreis Augsburg noch immer eine Reihe an engagierten Lehrlingen, die für ihren Beruf brennen. Einige dieser Handwerkerinnen und Handwerker wird unsere Redaktion in den kommenden Wochen vorstellen und zeigen, weshalb sich junge Menschen auch heute noch für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden.