In der Silvesternacht gab es mehrere kleinere Brände

Ein Windstoß hatte eine Feuerwerksbatterie in Emersacker umgestoßen – mit Folgen. Auch in Fischach führt eine Unachtsamkeit zu einem Brand.

Von einer sehr ruhigen Silvesternacht ohne jegliche berichtenswerte Vorkommnisse spricht die Polizei in Gersthofen am Neujahrstag. Auch die Beamten in Zusmarshausen haben nur wenige Vorfälle aus ihrem Zuständigkeitsbereich zu berichten. So wurde in Emersacker am frühen Neujahrstag gegen 0.18 Uhr eine bereits angezündete Feuerwerksbatterie von einem Windstoß umgestoßen. Diese feuerte anschließend in eine Thujahecke. Neun Pflanzen gerieten daraufhin in Brand und mussten von der Feuerwehr Emersacker gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

In Fischach wurde eine abgebrannte, aber noch heiße Feuerwerksbatterie in einer Papiertonne entsorgt, welche dann gegen 1.52 Uhr in Brand geriet. Die Papiertonne wurde von der Feuerwehr Fischach gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Der Verursacher ist der Polizei Zusmarshausen bekannt, gegen ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Bei beiden Bränden wurden keine Personen verletzt.

Brennende Mülltonne in Steppach

Auch die Feuerwehr in Steppach wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Stadtbergen bereits kurz vor dem Jahreswechsel zu einer brennenden Mülltonne gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatten Anwohner den Brand jedoch schon weitgehend unter Kontrolle gebracht. Auch die Polizei in Bobingen berichtet von mehreren kleineren Mülltonnenbränden in ihrem Einsatzgebiet.

In den Ortschaften Welden und Dinkelscherben kam es gegen 2 Uhr zu Beschwerden über immer noch böllernde Jugendliche. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung war das Feuerwerk dann offensichtlich aufgebraucht, sodass wieder Ruhe einkehrte, berichtet die Polizei. Personen konnten keine mehr festgestellt werden.

Lesen Sie dazu auch