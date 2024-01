Ist das Skilager noch zeitgemäß? So halten es Schulen im Augsburger Land

Eine unvergessliche Woche im Schnee oder Umweltfrevel in Zeiten des Klimawandels? So halten es die Schulen im Augsburger Land bei diesem Thema.

Eine Woche mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden im Schnee, die Skier unter den Füßen: Das Skilager ist mittlerweile ein umstrittenes Thema an den Schulen. In Zeiten des Klimawandels und der Inflation wird die Ausflugswoche im Winter immer wieder in den Schulfamilien diskutiert. Während die einen von unvergesslichen Erinnerungen aus der eigenen Schulzeit schwärmen, sprechen andere von nicht mehr zeitgemäßen Klimasünden. Wie halten es die Schulen im Augsburger Land?

Am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß fahren die siebten Klassen in diesem Jahr auf die österreichische Seite der Zugspitze ins Skilager, in die Zugspitz-Arena in Tirol. „Es ist eine bewährte Aktion“, sagt Stefan Düll, Schulleiter und Präsident des Deutschen Lehrerverbands. „Die Kinder lernen, Ängste zu überwinden. Auch das Gleichgewicht wird besonders gefordert“, argumentiert Düll. Er ist überzeugt, dass Kinder durch den alpinen Sport besser gefördert werden, als dies durch einen Ersatz im Flachen möglich wäre.

Andreas Lösel, Sportlehrer am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen, ergänzt, dass die Fahrt neben den sportlichen Aspekten auch pädagogisch wertvoll ist. Denn auch die Sozialkompetenz wird durch die Woche stark gefördert. „Die Anfänger helfen sich ständig gegenseitig auf der Piste“, berichtet Lösel, der gerade mit einer Klasse in Saalbach ist. Für die siebten Klassen der Realschule Zusmarshausen geht es nach Oberjoch im Allgäu ins Skilager. „Wir haben immer eine gute Erfahrung damit gemacht“, erzählt der Direktor Jürgen Seipt-Wunderwald.

In der Mittelschule in Meitingen sieht es anders aus. Sie fahren nicht ins Skilager. Das hat in diesem Fall aber nichts mit dem Thema Umweltschutz oder Klimawandel zu tun. Laut Schulleiter Peter Reithmeir sei es ein Personalproblem, denn um so eine Fahrt für mehrere Klassen auf die Beine zu stellen, braucht es die nötigen Lehrkräfte, die die Fahrt organisieren. Hinzu komme der Kostenpunkt. Reithmeir erklärt: „Für viele Familien ist das einfach nicht finanzierbar“.

Damit spricht er ein Thema an, das in allen Schulen eine große Rolle spielt. An den Gymnasien in Neusäß und Gersthofen sowie der Realschule Zusmarshausen gibt es, durch Elternbeiräte und Fördervereine, Hilfsprogramme für finanziell schwache Familien. „Besonders schwere Fälle bekommen zudem über das Teilhabepaket Unterstützung aus öffentlicher Hand“, erklärt Stefan Düll. Dennoch beobachte auch er das Thema Kosten mit besonderem Auge. „Im Moment haben wir eine große Resonanz und wenig Anträge auf Unterstützung von den Eltern“, sagt Düll.

Tanja Müller, Elternbeiratsvorsitzende der Realschule Zusmarshausen, kann dies nicht bestätigen. „Wir bekommen immer mehr Zuschussanträge“, berichtet sie. Allerdings sei dies bei sämtlichen Fahrten ein Problem und nicht im Speziellen beim Skilager. Die Frage: „Ist das noch zeitgemäß?“, steht in ihrer Skilager-Diskussion an vorderster Stelle. Im Elternbeirat herrscht hierzu eine sehr kontroverse Meinung. Müller verstehe beide Seiten, sei selbst jedoch eher gegen ein Skilager. „Die Woche muss ja nicht gleich abgeschafft werden, aber ein Alternativprogramm zum Skifahren wäre schön“, erklärt Müller.

Ein solches Alternativprogramm findet sich im Süden des Landkreises. Sowohl am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen als auch auf der staatlichen Realschule in Bobingen gibt es anstelle des Skilagers eine Wintersportwoche. Alexander Pfaffendorf, Direktor des Gymnasiums Schwabmünchen, erklärt: „Wir bieten in der Woche verschiedene Sportarten an“. Zur Wahl stehen: Skifahren, Langlaufen, Schlittschuhlaufen und Wandern. An der Realschule in Bobingen gibt es neben dem Skifahren unter anderem Schneeschuhwandern, Rodeln und Biathlon als Alternative. „Biathlon ist bei uns eine Kombination aus Langlauf und Dosenschießen mit Spielzeugwaffen“, erklärt Schulleiter Dirk Hampel.

Zudem legen sie allen Schülerinnen und Schülern den Natur- und Umweltschutz nahe. „Wir leben in Bayern und haben die Berge vor der Tür“, erklärt Hampel. Kinder sollten daher auch darüber informiert sein. In Workshops zur Bergkunde lernen sie, wie sie sich in den Bergen richtig verhalten und was sie bei einem Abgang einer Lawine beachten sollten. Zudem lernen sie, wie die Suche von Personen nach einer Lawine funktioniert. „Die Kinder dürfen Dinge im Schnee verstecken und dann mit Lawinensuchgeräten wieder finden“, erzählt Hampel.

Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf lehnt das Skilager bereits seit seiner Gründung 2010 ab. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es hier eine Sommersportwoche mit verschiedenen Sportarten wie Bogenschießen oder Mountainbiken. Schulleiter Günter Manhardt erklärt: „Es wird immer weniger schneesicher und so sehen wir das Skilager als überholt an“. Mit dem Punkt „Sich auf Eis und Schnee bewegen“ ist der Winter jedoch ein zentraler Bestandteil des Lehrplans. Daher fahren sie im Winter an mehreren Tagen zum Eislaufen.