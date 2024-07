Katastrophe! Was geschieht im Ernstfall im Landkreis Augsburg?

Stellen Sie sich vor, ein Tornado zieht durch das Augsburger Land. Er wütet in den Westlichen Wäldern, zerstört Häuser, legt die Bahnlinie in Richtung Augsburg lahm und steuert auf die Autobahn zu. Was dann? Im Falle eine Katastrophe laufen bestimmte Notfallpläne ab. Um darauf vorbereitet zu sein, spielen die Retter in der Not Szenarien wie diese regelmäßig durch. Denn im Katastrophenfall müssen Experten aus verschiedenen Bereichen wie der Feuerwehr, dem Sanitätsdienst oder der Bundeswehr schnell helfen können. In einer neuen Serie stellt unsere Redaktion diejenigen vor, die im Angesicht der Katastrophe einen kühlen Kopf bewahren.

