Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Kitagebühren und Essen immer teurer: Können Familien das noch stemmen?

Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder künftig tiefer in die Tasche greifen.

Plus Die Haushaltslage zwingt viele Kommunen zu Gebührenerhöhungen. In Neusäß ist das dritte Kind nicht mehr gebührenfrei. Familien müssen tiefer in die Tasche greifen.

Von Angela David

Viele Kommunen müssen sparen, aber gleichzeitig den steigenden Bedarf an Kinderbetreuung decken. Zudem haben sich die Kosten für Personal und Lebensmittel erhöht, was auch das Mittagessen in Kita oder Schule teurer macht. Kosten, die auch an die Bürger weitergegeben werden müssen, um das Defizit halbwegs zu decken.

Viele Kommunen wie Stadtbergen, Nordendorf, Diedorf oder Neusäß haben in den vergangenen zwei Jahren ihre Gebühren für die Kinderbetreuung und auch die Mittagsverpflegung teils deutlich erhöht. Die Kalkulation hatte dabei auch das Ziel, das System gerechter zu machen. Denn wer sein Kind länger in der Betreuung hat, kann dadurch auch in stärkerem Maß erwerbstätig sein und mehr Geld verdienen. Zudem sollte zumindest teilweise eine Deckung der tatsächlichen Kosten durch die Gebühren erreicht werden, um nicht letztlich alle Steuerzahler mit dem Defizit der Kinderbetreuung zu belasten.

