Kleinstsupermärkte hoffen auf Öffnungszeiten auch an Sonn- und Feiertagen

Es war ein großer Schritt für Tobias Wiedenmann und Julia Kitsch vor einem knappen halben Jahr: In Täfertingen haben sie mit dem Konzept der Dorladenbox einen kleinen Hofladen eröffnet - so klein, dass er in einen Container auf drei mal fünf Meter passt. Die Produkte, die dort verkauft werden, sind alle regional. Doch die Dorfladenbox hat noch eine andere Besonderheit: Sie hat kein Verkaufspersonal. Per App auf dem Smartphone gibt es dort Zugang, bezahlt wird ausschließlich mit Karte. Genau für diese Kleinstsupermärkte könnte sich demnächst etwas an den gesetzlichen Ladenöffnungszeiten ändern.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Täfertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis