Marina Lötschert erhält den Kunstpreis 2025

Die Schauspielerin Marina Lötschert ist vom Landkreis Augsburg mit dem Kunstpreis 2025 ausgezeichnet worden. Die Wahl der Jury fiel einstimmig auf die in Leitershofen wohnende Schauspielerin. Sie habe sich mit ihrer Vielseitigkeit und Ausdrucksstärke einen festen Platz in der deutschen Theaterlandschaft erarbeitet, hieß es. Ihre Engagements führten sie unter anderem an das Staatstheater Karlsruhe, das Theater Lübeck und zu den Bad Hersfelder Festspielen. Auf den Bühnen der Region ist sie regelmäßig zu sehen, und auch in Film und Fernsehen sieht man sie immer wieder, so beispielsweise in Serien wie „Polizeiruf 110“ oder „Dahoam is Dahoam“. Seit 1989 verleiht der Landkreis jährlich den mit 3.500 Euro dotierten Kunstpreis, der im Wechsel die Kategorien „Darstellende Kunst“, „Belletristik“, „Bildende Kunst zweidimensional“, „Bildende Kunst dreidimensional“ und „Musik“ berücksichtigt. Die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald würdigte die Preisträgerin in ihrer Rede und David Ortmann sagte: „Marina hat uns als Jury durch ihre große künstlerische Bandbreite und die Intensität ihrer Darstellung überzeugt“. (AZ)

