Kurs für Waldbesitzer ab 15. Oktober

Für Waldbesitzende, die gerne mehr über den Wald und seine Bewirtschaftung erfahren möchten, gibt es in den kommenden Monaten die Forstbildungsreihe „Bildungsprogramm Wald (BiWa) in Theorie und Praxis“. Veranstalter ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Reihe startet am Dienstag, 15. Oktober. Die zehn Theorieabende finden wöchentlich, immer dienstags, von 19 bis ca. 21 Uhr, und bis einschließlich 17. Dezember in Stadtbergen statt. Ergänzend werden im Frühjahr 2025 zwei Praxistage (jeweils samstags) folgen. Die Termine, detaillierte Informationen zu den Inhalten und die Anmeldung finden Interessierte online auf www.aelf-au.bayern.de. Bei Fragen ist der Bereich Forsten unter der Telefonnummer 0821/43002-2000 zu erreichen. Anmeldeschluss zu der kostenlosen Veranstaltungsreihe ist Montag, 7. Oktober. (AZ)

