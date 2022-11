Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Landkreis Augsburg plant mehr Jugendsozialarbeit an Schulen

Plus Mehr Schüler, nicht genügend Lehrkräfte für alle geplanten Stunden und dazu Kinder aus der Ukraine: Der Landkreis Augsburg will die Schulen weiter unterstützen.

Von Jana Tallevi

An der Grundschule in Schwabmünchen sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache: Zwischen 2018 und Juli 2022 sind die Schülerzahlen von 454 auf 581 gestiegen – dazwischen lag zudem die Corona-Zeit mit ihren langen Schulschließungen. Eine Entwicklung seitdem: Die Anfragen an die Jugendsozialarbeit in der Schule sind stark gestiegen, das hat jetzt die zuständige Sachbearbeiterin Doris Stuhlmiller im Jugendhilfeausschuss des Landkreises berichtet. Sie schlägt vor, die Stundenzahl der Sozialpädagogen vor Ort zu erhöhen. Denn es gebe noch eine weitere Entwicklung zu bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

