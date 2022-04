Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Lebensmittel werden teurer: Wie Verbraucher reagieren

Bei Lidl und Co. steigen die Lebensmittelpreise derzeit besonders bei Grundnahrungsmitteln an.

Plus Die Preise für Lebensmittel explodieren. Auch im Kreis Augsburg werden viele Grundnahrungsmittel teurer. Kaufen Kunden jetzt anders ein?

Von Moritz Maier und Sarah Schuster

Die Inflation ist auf Rekordhoch, der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine verstärkt den Preisanstieg noch weiter. Das ist auch in den Supermärkten im Kreis Augsburg spürbar. Zum Montag hin haben Aldi, Lidl und Co. ihre Preise schon wieder erhöht. Besonders bei Grundnahrungsmitteln müssen Kundinnen und Kunden nun tiefer in die Tasche greifen. Vielen Menschen in der Region fallen die neuen Preise beim Einkauf gleich auf. Einige müssen verzichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen