Lesungen, Krimidinner und Poetry-Slam in der "Woche der Büchereien"

Zum ersten Mal wird dieses Jahr die Woche der Büchereien organisiert. Vom 17. bis zum 27. Oktober findet ein vielfältiges kulturelles Programm statt: von Lesungen mit Autoren aus der Region über feinsinnige Poetry-Slams bis hin zu spannenden Krimidinnern - alles ist vorhanden. Auch für die Kleinen wird es Kinderbücherlesungen und sogar Workshops geben. Alle Veranstaltungen im Programm sind dank der Unterstützung durch das Landratsamt kostenlos.

Der literarische Aufschlag und offizielle Auftaktveranstaltung zur Woche der Büchereien findet am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen mit einem bunten Abend mit der Autorin Cornelia Boese statt. In ihrer poetischen Lesung „Wie eine Erbse kurzerhand die richtige Prinzessin fand“ möchte die Autorin die Zuhörer auf einer neuen Art in die Märchenwelten von Hans Christian Andersen begleiten. Mitglieder der Band „Blues and Beyond“ führen musikalisch durch den Abend.

Im Programm findet jede und jeder etwas für sich. Hier sind die Highlights.

Bereits einen Tag davor, am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Rathaussaal der Gemeinde Ehingen gibt es eine Zeitreise mit dem Kriminalroman „Mord auf dem Königssee“ von Felix Leibrock. Der promovierte Germanist und Pfarrer stellt seinen neuesten Kriminalroman vor und nimmt alle Teilnehmenden der Lesung mit auf eine Tour durch diese Geschichte.

Am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Königsbrunn präsentiert Bestsellerautorin und Journalistin Nicola Förg ihren 15. Alpenkrimi „Zornige Söhne“. In ihrem Roman folgt sie den Spuren des Generationskonflikts zwischen Generation Z, das sind die Jahrgänge von 1995 und 2010, und den Babyboomern, also den zwischen 1955 und 1969 geborenen. Diese Lesung findet außerdem am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Haus Hildegundis in Zusmarshausen statt sowie am Samstag, 26. Oktober, in der Gemeindebücherei Lesekiste in Langweid am Lech.

Am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr in der Gemeindebücherei Langenneufnach gibt es eine Lesung für die Kleinen. Kinderbuchautor und Naturexperte, Roland Bock, zeigt in einem Workshop mit Lesung die Besonderheiten der heimischen Waldtiere und wie man die Spuren dieser erkennen kann.

Icon Vergrößern Titus Müller liest in Oberschöneberg aus seinem Thriller „Der letzte Auftrag“. Foto: Sandra Frick Icon Schließen Schließen Titus Müller liest in Oberschöneberg aus seinem Thriller „Der letzte Auftrag“. Foto: Sandra Frick

Ebenfalls am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Vereinsheim Oberschöneberg, liest Titus Müller, preisgekrönter Autor, aus dem Finale seiner Spioninnen-Trilogie. „Der letzte Auftrag“ erzählt ein letztes Mal über die mutige Hauptfigur und drei Jahrzehnte deutsch-deutscher Geschichte.

Icon Vergrößern Michael Kobr, Bestsellerautor aus dem Allgäu und bekannt durch die Kluftinger-Krimis, liest in Steppach aus seinem neuen Bornholm-Krimi. Hier ein Bild von einer Lesung in Memmingen. Foto: Archivbild: Brigitte Hefele-Beitlich Icon Schließen Schließen Michael Kobr, Bestsellerautor aus dem Allgäu und bekannt durch die Kluftinger-Krimis, liest in Steppach aus seinem neuen Bornholm-Krimi. Hier ein Bild von einer Lesung in Memmingen. Foto: Archivbild: Brigitte Hefele-Beitlich

Am Montag, 21. Oktober, wird Bestsellerautor Michael Kobr um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Raphael in Steppach (Kolpingstraße) aus seinem zweiten Band seiner neuen „Bornholm-Reihe“ lesen: „Nebel über Rønne“. Der Abend wird außerdem durch Musik mit Pianistem Stephan Winkler ergänzt. Kobr ist bekannt durch die Kluftinger-Krimis, die er gemeinsam mit Volker Klüpfel zum Welterfolg brachte.

Am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Ballonmuseum in Gersthofen kann man in eine fantastische Welt eintauchen. Mehrmals preisgekrönter Autor Boris Koch stellt seinen neuen Fantasy-Roman „Moorläufer. Im Reich des letzten Drachen“ vor. Das für Seraph 2024 nominierte Buch erzählt in düsterer Atmosphäre über den Hunger seiner Figur Nachtwyrm, anziehende Irrlichter und den Kampf zwischen Schuldgefühlen und Rachengedanken.

Icon Vergrößern Autor Boris Koch stellt im Ballonmuseum Gersthofen seinen neuen Fantasy-Roman vor. Foto: Sammlung Boris Koch Icon Schließen Schließen Autor Boris Koch stellt im Ballonmuseum Gersthofen seinen neuen Fantasy-Roman vor. Foto: Sammlung Boris Koch

Am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Gemeindebücherei Diedorf findet ein Krimi-Themenabend „crime & wine“ statt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind eingeladen, entspannt durch die Bücherei zu stöbern und mit eigenem Krimi-Wissen beim Krimi-Quiz zu glänzen oder anderen etwas Angst zu machen. Jeweils zur vollen Stunde - um 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr - werden Mitarbeiterinnen der Bücherei ihre Lieblingskrimis 2024 vorstellen.

Icon Vergrößern Moderator des Poetry-Slams in Gersthofen, Michael Jakob. Foto: Andi Pontanus Icon Schließen Schließen Moderator des Poetry-Slams in Gersthofen, Michael Jakob. Foto: Andi Pontanus

Am selben Freitag um 19.30 Uhr im Ballonmuseum Gersthofen wird ein zarter bis harter Poetry-Slam stattfinden. Wer sich rechtzeitig mit eigenen literarischen Werken anmeldet, darf am Dichterwettstreit teilnehmen. Der feinfühlige Poetry-Slam wird vom erfahrenen Slam-Organisator, Michael Jakob, moderiert. Zwischen zarter Lyrik und Prosa-Comedy kann alles passieren, auch Improvisieren ist erlaubt.

Abgeschlossen wird die Woche der Büchereien am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr in der Gemeindehalle Kutzenhausen in einem feierlichen Abschlussfest mit Podiumsdiskussion. Kleine Gäste sind auch eingeladen. Um diese werden sich pädagogische Fachkräfte mit einem unterhaltsamen Kinderprogramm kümmern. Auch musikalische Begleitung wird es bei dem Fest geben.

Das vollständige Programm mit über 50 Veranstaltungen findet man unter www.landkreis-augsburg-kultur.de. Bei manchen Veranstaltungen wird um eine Anmeldung gebeten.