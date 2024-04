Marktsonntag, Radrennen, Kabarett: Das ist am Wochenende geboten

Theater und Konzerte In der Stadthalle in Gersthofen wird am Sonntag um 17 Uhr die Bauernkomödie „Einfachdachet“ von Peter Landstorfer aufgeführt. In Ehingen sind am Samstagabend um 20 Uhr die Ehinger Harmonists zu hören. In Ellgau spielt am Samstag um 19.30 Uhr die „Banditn-Bagasch“. Im Gessertshauser Ortsteil Margertshausen wird am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr das Stück „Malefiz Donnerblitz“ aufgeführt. Im Bürgersaal in Meitingen ist am Samstag um 19 Uhr, „Ach du lieber Gott" zu sehen. Die Theatergruppe Neusäß spielt am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag „Jedermann (stirbt)“ in der Grundschule bei St. Ägidius, Bgm.-Kaifer-Str. 8. In Reinhartshofen gibt es am Sonntag ab 14 Uhr einen Sänger- und Musikantenstammtisch in der Gaststätte Grüner Baum. (kinp)