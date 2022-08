Landkreis Augsburg

Medikamente werden knapp: Apothekern im Augsburger Land geht der Fiebersaft aus

Plus Die Liste an Medikamenten, die knapp sind, wird immer länger. Neu ist das Problem nicht, berichten Apotheker. Weshalb der Mangel diesmal aber besonders auffällt.

Von Philipp Kinne

Wenn ein Kind Fieber hat, kann das schnell gefährlich werden. Eltern greifen deshalb zu Fiebersaft für die Kleinen. Doch der wird aktuell zur Mangelware. An die 250 Arzneimittel sind momentan nicht lieferbar, berichtet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Besonders knapp sind Medikamente, die den Wirkstoff Ibuprofen oder Paracetamol enthalten. "Das Thema gerät immer mehr in den Mittelpunkt", sagt Apotheker Oliver Teuber, Inhaber der Via Claudia Apotheken in Stadtbergen und Meitingen. Dabei zeichne sich das Problem schon lange ab.

