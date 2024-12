Wie Gemeinden für den Hochwasser-Notfall besser vorsorgen können

Die Hochwasserkatastrophe im Juni stellte die Einsatzkräfte vor enorme Herausforderungen. Wie in vielen Nachbesprechungen und Analysen klar wurde, war allein die Logistik, genügend Sandsäcke zu füllen und dahin zu bringen, wo sie gebraucht werden, ein großer Kraftakt und zeigte auch an manchen Stellen die Schwächen auf. Viele Gemeinden stellen daher derzeit Überlegungen an, welche Schlüsse aus der Katastrophe zu ziehen sind und wo noch Nachholbedarf herrscht - auch bei der Ausrüstung. Daher präsentierte Kreisbrandrat Christian Kannler in der jüngsten Dienstbesprechung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landratsamt verschiedene Hochwasserschutzsysteme über die üblichen Sandsäcke hinaus, die nach einer Rahmenvertragsausschreibung durch den Landkreis Augsburg dann als Sammelbestellung angeschafft werden könnten.

