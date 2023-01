Menschen mit Behinderung freuen sich über Kulturgenuss

Das neue inklusive Projekt „Kulturschlüssel“ ist im Landkreis Augsburg gestartet. Wie sich Spenderinnen und Spender daran beteiligen können.

Menschen mit Behinderung Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen beziehungsweise erleichtern, das ist die Idee, die hinter dem Projekt „Kulturschlüssel“ steht, das der Landkreis Augsburg vergangenes Jahr initiiert hat und vom Kreisverband Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuz in die Hände genommen wird.

Darum geht es: Sollten Personen aufgrund ihrer Beeinträchtigung auf eine Begleitperson angewiesen sein, können sie gemeinsam mit ehrenamtlichen Kulturbegleiterinnen und -begleitern ein Konzert, eine Theatervorstellung oder auch ein Sportevent besuchen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt bereits im vergangenen Jahr, nun fand kürzlich die erste Veranstaltung statt. Bei einem Jubiläumskonzert im Kurhaus Göggingen konnten acht Menschen mit Behinderung sowie deren Begleitpersonen einen tollen Konzertabend verbringen. Ermöglicht wurde das Konzerterlebnis durch die Spende des Augsburger Sängerkreis. Präsident Christian Toth spendete für das Projekt Freikarten für das Konzert. Auch andere Veranstalterinnen und Veranstalter können sich als Kulturspenderinnen und -spender melden und so das inklusive Projekt in der Region mit Freikarten unterstützen. Interessierte können eine E-Mail an kulturschluessel@kvaugsburg-land.brk.de senden.

Im Sommer finden die Special Olympics Games statt

Die Aktion steht im Zusammenhang mit einer übergeordneten Veranstaltung: Im Sommer finden die Special Olympics World Games in Berlin statt. Der Landkreis Augsburg hat den Zuschlag als Gastgeberregion („Host Town“) erhalten: Vom 12. bis 15. Juni wird der Landkreis eine Delegation aus Mali empfangen und ihr die Region mit ihren vielfältigen Facetten zeigen. Um die Gestaltung dieser Host-Town-Tage und erste inklusive Projekte vorzustellen, veranstaltete der Landkreis jüngst ein Netzwerktreffen mit Teilnehmenden aus Politik, Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen und anderen Institutionen. Ein erstes Projekt ist der „Kulturschlüssel“, das auf Initiative des Landkreises für das Host Town Programm entstanden ist. (AZ)