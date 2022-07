Landkreis Augsburg

"Mit Ansage krachend gescheitert": Frust über Tankrabatt im Augsburger Land

Der Tankrabatt komme nicht bei ihnen an, kritisieren viele Autofahrerinnen und Autofahrer.

Plus Nach fast zwei Monaten Tankrabatt sind die Preise an den Zapfsäulen zwar etwas gesunken, hoch sind sie immer noch. Das sagen Menschen, die auf das Auto angewiesen sind.

Von Anne Eberhard

Der Tankrabatt geht in die letzte Runde. Noch im August gilt die Steuererleichterung von rund 35 Cent auf den Liter Benzin und 17 Cent auf den Liter Diesel. Im EU-weiten Vergleich waren die Kraftstoffe in Deutschland Ende Juni günstig: Nur in Polen, Tschechien und Luxemburg zahlte man weniger, teilt das Statistische Bundesamt mit.

