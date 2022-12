Mit der Hochgeschwindigkeitskontrolle der Polizei unterwegs auf der A8

Mit modernster Technik überwacht die Polizei den Verkehr auf der A8 und den Straßen rund um Augsburg. Ihr Fokus liegt vor allem auf Raser und Abstandsünder.

Es ist einer der gefährlichsten Arbeitsplätze der Polizei. Mehr als 70.000 Fahrzeuge passieren laut Bundesanstalt für Straßenwesen täglich diesen Tatort. An manchen Tagen sind sogar über 100.000 Autos und Lastwagen auf der A8 unterwegs. Kaum ein Tag, an dem auf der A8 zwischen Augsburg und Günzburg nicht mindestens ein schwerer Unfall passiert. "Die Zahl der Verletzten und Getöteten ist hier höher als im Gewaltbereich", sagt Polizeioberrat Alois Rager. Häufigste Ursache: Zu hohe Geschwindigkeit und ein zu geringer Abstand. Diese Verkehrsverstöße zu ahnden, ist eine der Kernaufgaben der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Augsburg. Zwei Kollegen der VPI haben wir bei ihrer Streife nach Ausschau auf rücksichtslose Raser begleitet.