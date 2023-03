Mit vier Oscars im Gepäck kommt "Im Westen nichts Neues" wieder ins Kino

Weil der Film zunächst kein Publikumsrenner war, kam er in Meitingen nicht mal ins Programm. Ob die Oscars dem Film im zweiten Anlauf ein größeres Kinopublikum verschaffen?

Wer schaut gerade?, fragt Netflix. Ein Klick aufs eigene Profil und die Streaming-Plattform ermöglicht Zugriff auf zahlreiche kostenlose Filme, die auf die persönlichen Vorlieben abgestimmt sind. Auch "Im Westen nichts Neues" ist auf der Plattform verfügbar. Trotzdem hat das Cineplex in Meitingen und Aichach den Film anlässlich der gewonnenen Oscar-Preise übergangsweise ins Programm aufgenommen. Bisher hatte das Cineplex den Film nur kurz im vergangenen Jahr im Memminger Kino gezeigt. Wegen der geringen Erwartungen an den Filmerfolg war der Film gar nicht erst in Meitingen oder Aichach ausgestrahlt worden. Auch in Memmingen wurde er nach nicht mal zwei Wochen wieder aus dem Programm gestrichen. Kommt das Interesse jetzt? Und wer geht überhaupt noch ins Kino?

Es war eine Oscar-Verleihung, wie sie noch kein deutscher Film je erlebt hat. In vier Kategorien hat der Film die Trophäe erlangt. Bringt das nun mehr Publikum? Hannelore Marb aus Meitingen will ihn sich nun mit ihrem Mann ansehen, sagt sie. Im Kino, nicht auf dem Streamingportal. "Ab und zu brauch' ich das Feeling", sagt sie. "Bequeme Sessel und Popcorn essen" sind beim Netflix schauen nicht mit inbegriffen. Hannelore Marb geht in etwa alle drei Monate ins Kino, gerne auch, um mit den Enkelkindern einen Kinderfilm zu schauen.

Hannelore Marb will "Im Westen nichts Neues" jetzt im Kino mit ihrem Mann anschauen. Foto: Una Kiesel

Im Kino kommt man mal aus den eigenen vier Wänden raus

Helga Schmid aus Buttenwiesen schätzt am Kino die Möglichkeit, "raus aus den vier Wänden und aus dem Alltag" zu kommen. Aber "Im Westen nichts Neues" war ihr vor der Oscar-Verleihung gar nicht bekannt. Etwa zweimal im Jahr geht sie ins Kino. Das ist bei Bernhard Schwank aus Meitingen anders. Er schaut gerne ein- bis zweimal im Monat Filme – auch im Kino. "Im Westen nichts Neues" möchte er aber nicht sehen: "Ich war selber Soldat", meint er, und auch sein Vater habe ihm viel vom Krieg erzählt. Einen Kinobesuch schätzt er besonders aufgrund der Gemeinschaft dort. "Zu Hause vereinsamt man. Wenn man mit anderen ins Kino geht, kann man auch davor oder danach noch was Essen oder Trinken gehen."

Tobias Müller sind zwar die Kinositze egal, dafür sind ihm die Effekte wichtig. "Um Filme wie Avatar in 3D zu schauen, gehe ich ins Kino. Das hat man schließlich nicht zu Hause!" "Im Westen nichts Neues" interessiert ihn aufgrund des Genres aber nicht. Er meint, dass Kriegsfilme oft nicht der Realität gerecht werden. Da sind ihm Krimis und Komödien lieber. Was beim Kino für ihn zudem den Reiz ausmacht: Bei mehrteiligen Filmreihen weiß man im Kino schon früher, wie es weitergeht. Auf den Streamingdienst will er da nicht warten.

Die Oscars machen den Film interessant

Ines Becker aus Thierhaupten liebt die Atmosphäre im Kino. Und jetzt, wo der deutsche Film so viele Oscars gewonnen hat, würde sie ihn sich auch gerne ansehen – obwohl er zuvor für sie nicht wirklich interessant war. Alina Müller aus Thierhaupten stimmt ihr da zu. "Das Kino ist einfach cooler und man ist auch gezwungen, mal nicht aufs Handy zu schauen." Sound und 3D-Effekte, die könnten zu Hause im Wohnzimmer einfach nicht so gefühlt werden wie im Kino.

Ines Becker (links) und Alina Müller (rechts) gehen ab und zu ganz gern ins Kino. Foto: Una Kiesel

Das findet auch Andreas Rusch, Geschäftsführer des Cineplex. Er glaubt nicht daran, dass Streaming-Plattformen das Kino ersetzen können. "Ins Kino zu gehen ist ein Erlebnis, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Auch die Bild- und Tonqualität ermöglichen ein intensiveres Wahrnehmen des Films, was die Emotionen der Zuschauer verstärkt. Das gilt für alle Genres." Und nicht nur die Streaming-Möglichkeiten, auch das Kino entwickelt sich stetig weiter: Neue Effekte, nachhaltige Mehrwegbecher und neue Sitztechnologien wollen das Kino im Filme-Wettbewerb auch weiterhin attraktiv und zukunftsfähig machen.

Für seine Kinos sieht Andreas Rusch positiv ins nächste Jahr

Problematisch für das Kino ist es laut Rusch, wenn der Film zeitgleich im Kino und auf einer kostenlosen Streaming-Plattform erscheint. Eine standardisierte Vorlaufzeit von acht bis zehn Wochen könnten einem Zuschauerverlust im Kino entgegenkommen, "zumindest, wenn die Filme gut laufen". Andreas Rusch ist aber trotzdem zuversichtlich: "Das Kino bewährt sich. Wir haben gute Prognosen für 2023 und für das Folgejahr noch bessere." Nun steht aber erst einmal die Meitinger Premiere von "Im Westen nichts Neues" an. Am Donnerstag, 16., und am Sonntag, 19. März, wird der Film im Meitinger Cineplex gezeigt. Die genauen Spielzeiten werden noch vom Kino bekannt gegeben.