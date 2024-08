Mitten im August ist Festivalzeit im Landkreis Augsburg

Mitten im August ist wenig los? Von wegen. Eine echte „Festival-Experience“, also ein echtes Festival-Erlebnis, versprechen die Macher des Achilles-Festivals in Biberbach von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, auf einem Grundstück in der Nähe des Biberbacher Weihers. Was vor ein paar Jahren als Idee einer Freundesgruppe um Alexander Reiter als private Riesenparty startete, findet in diesem Jahr zum zweiten Mal als öffentliches Festival statt. Erwartet werden einige hundert Besucherinnen und Besucher.

Icon Vergrößern Das Achilles-Festival findet bei Biberbach vom 9. bis 11. August statt. Foto: Achilles-Verein Icon Schließen Schließen Das Achilles-Festival findet bei Biberbach vom 9. bis 11. August statt. Foto: Achilles-Verein

Auf sie wartet am Veranstaltungsort direkt an der Bundesstraße 2, Ausfahrt Erlingen/Biberbach, der Auftritt mehrerer regionaler und lokaler Gruppen von Indie bis Pop-Punk. Aber auch die Erlinger Musikanten spielen zur Eröffnung. Und dazu gibt es die richtige Atmosphäre mit Campingplatz und gerne auch selbst mitgebrachter Verpflegung.

Es gibt noch einen letzten Sommer-Termin im Griechischen Theater

Ebenso zünftig, nur auf eine andere Weise, wird es sicher auch beim Marktfest in Welden zugehen. Start ist am Sonntag, 11. August, um 11 Uhr, geboten wird zunächst ein Mittagstisch, zu dem die Stauffersberger Musikanten aufspielen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Aktionen mit den Laugnataler Faschingskracher. Passend zu den Spielen in Paris startet ab 15 Uhr eine Marktfestolympiade. Wer es lieber gemütlicher mag, der kann sich auf dem Festplatz eine Baumaschinen-Ausstellung auf dem Festplatz.

Einen Termin gibt es außerdem noch im Griechischen Theater in Heretsried, Buchenweg 4, am Samstag, 10. August. Zu Gast ist die Grüne Bühne München mit einer musikalischen Theaterreise unter dem Motto „Die ganze Welt ist eine Bühne“. Die gemeinsame Fahrt führt durch die sieben Lebensalter, wie sie Shakespeare in seiner berühmten Komödie beschrieben hat, vom Säugling bis zum Greis, mit Liedern, Szenen und kleinen Weltbetrachtungen. Bei Regen wird die Veranstaltung ins Sportheim in Emersacker verschoben. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Besondere: Im Theater werden Getränke angeboten, Speisen können jedoch mitgebracht werden.

Icon Vergrößern Bei den Proben zu Ritter Rost in Zusmarshausen. Foto: Musikschule Zusmarshausen-Horgau Icon Schließen Schließen Bei den Proben zu Ritter Rost in Zusmarshausen. Foto: Musikschule Zusmarshausen-Horgau

Ein Musical für Kinder ist in Zusmarshausen auf dem Festplatz geboten. Die Musikschulen Mindeltal und Zusmarshausen-Horgau zeigen am Samstag, 10. und Sonntag, 11. August, das Musical „Ritter Rost“. Gemeinsam mit dem Verein Zus-Kultur wird das Musical auf dem Festplatz gezeigt, die Aufführung dauert etwa eine Stunde. Der feige Ritter Rost drückt sich vor dem Kampf mit dem frechen Feuerdrachen Koks. Doch das Burgfräulein Bö beweist Mut und springt für den Ritter ein. An der Aufführung beteiligt sind regionale Künstler und Künstlerinnen. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.