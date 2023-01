Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Müssen Geflüchtete bald wieder in Turnhallen schlafen?

Ein Matratzenlager in der Turnhalle - so sah es 2015 in Neusäß aus, als Hunderte Geflüchtete im Augsburger Land eintrafen.

Plus Im Augsburger Land gibt es weniger Platz für Geflüchtete als vor einigen Jahren. Dabei kommen aktuell so viele, wie zuletzt 2016. Das liegt nur teilweise am Krieg in der Ukraine.

Von Philipp Kinne

Es gibt Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Die Aufnahmen von Tausenden Menschen, die sich 2015 in Richtung der deutschen Grenze aufmachten, zählen dazu. Fotos von Männern, Frauen und Kinder, die aus Kriegs- und Krisengebieten nur mit dem Notwendigsten in Rucksäcken und Tüten flüchteten, gingen um die Welt. Für einen kleinen Teil der Asylsuchenden endete die nicht selten lebensgefährliche Reise in Turnhallen im Augsburger Land. Inzwischen mögen diese Bilder weit weg scheinen, doch gelöst sind die Probleme nicht. Für den Landkreis werden sie zur Zerreißprobe, fürchtet Landrat Martin Sailer ( CSU).

