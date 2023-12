Mut machende Botschaften an Weihnachten

Die Zeiten sind schwierig, doch in den Predigten an Weihnachten gab es auch viel Zuversicht und Hoffnung für die Menschen zu hören.

Nachrichten von Kriegen, Umweltkatastrophen oder Inflation beherrschen die Schlagzeilen. Gerade in der dunklen Jahreszeit geht das an vielen Menschen nicht spurlos vorbei. Einige fühlen sich bedrückt oder traurig, andere fühlen sich hilflos. Welche Mut machenden Botschaften haben die Menschen an Weihnachten in den Predigten gehört?

Die größte Not der Menschen sieht der evangelische Dekan Frank Kreiselmeier in der Einsamkeit. „Natürlich leben viele Menschen auch bewusst und gewollt alleine“, sagt Kreiselmeier, der dieses Lebenskonzept auch akzeptiert. Dennoch gebe es auch Menschen, die ungewollt alleine seien. Daher möchte er die Menschen vor allem motivieren: „Dass sie das Miteinander wieder finden und gemeinsam füreinander da sind.“ Menschen an der Seite zu haben, mit denen man reden kann und die einen aus der Einsamkeit herausholen. „Das gibt Sicherheit“, sagt Kreiselmeier. Dabei denkt der Dekan auch weiter: „Vielleicht müssen wir in Zukunft auch neue Formen finden, wie wir in Gemeinschaft leben können.“

Karl Freihalter, Pfarrer aus Hainhofen, betont: „Es gibt immer einen Weg.“ Ihm sei bewusst, dass zurzeit nicht alles perfekt sei, doch auch Jesus sei in Bethlehem in einer schwierigen Zeit geboren und sei dennoch bewusst zu den Menschen gegangen. Auch der Biberbacher Pfarrer Ulrich Lindl möchte die Botschaft von Gott aufgreifen und den Menschen mitgeben. „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind“, betont Lindl. Der vor allem den Glauben an Gott, der an Weihnachten Mensch wird, als Hilfe durch die schwierigen Zeiten sieht. „Die entscheidenden Antworten auf die brennenden Fragen des Lebens können wir Menschen uns selbst nicht geben“, erklärt Lindl. Schließlich verliere man Gott nicht aus seinem Herzen und so ist für ihn Weihnachten an sich eine Mut machende Botschaft: „das Fest der guten Hoffnung“.

Pfarrer Büching setzt auf die Werte Liebe und Vertrauen

Füreinander da sein ist auch für Alan Büching, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Diedorf-Fischach, die entscheidende Botschaft. Er nahm an Weihnachten eine etwas andere Geschichte in den Vordergrund: Die Geschichte von Josef. „Ein Mann, der im Schatten seiner Frau stand und dennoch immer für sie und ihren Sohn da war“, erzählt Büching und erklärt weiter: „Man muss nicht ins Rampenlicht, aber man sollte auf der Matte stehen, wenn man gebraucht wird.“ Josef hörte auf die Botschaft Gottes, was seiner Familie das Leben rettete, sagt Büching. So sollten auch wir auf die Realitäten, die man nicht sehen, messen oder kaufen kann, hören: Liebe und Vertrauen.