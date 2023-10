Nach Ausbildungsstart sind noch viele Stellen im Augsburger Land unbesetzt

Plus Die Situation auf dem Arbeitsmarkt zeigt: Fachkräfte werden im Augsburger Land dringend benötigt. In welchen Branchen es noch offene Stellen gibt und wie Firmen darauf reagieren.

„Ich kann es mir nicht erklären“, sagt Adolf Kugelmann, Geschäftsführer des Neusässer Baugeschäfts ABS Kugelmann. Er ist verzweifelt. Auch nach dem Ausbildungsstart im September sucht er noch immer nach Auszubildenden. Und damit ist er nicht allein. Etliche Firmen haben angesichts des angespannten Ausbildungsmarkts Probleme, Nachwuchs zu finden. In einigen Branchen lohnt sich daher auch jetzt noch eine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz.

Denn zum jetzigen Zeitpunkt sind im Landkreis Augsburg bei der Handwerkskammer (HWK) Schwaben und bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben zusammen mehr als 100 unbesetzte Ausbildungsplätze registriert. Tatsächlich könnten es auch noch einige mehr sein, denn die Unternehmen sind nicht verpflichtet, den Kammern ihre Gesuche zu melden. Mit 61 offenen Stellen sieht es bei der HWK etwas schlechter aus als bei der IHK mit 40. Besonders betroffen ist die Baubranche. „Das Bau- und Ausbauhandwerk, Maurer, Metallbauer, Schreiner und Kfz-Mechatroniker haben im Landkreis Augsburg die meisten offenen Stellen“, berichtet Sascha Schneider, Pressesprecher der HWK Schwaben.