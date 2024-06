Landkreis Augsburg

Nach dem Hochwasser beginnt das große Aufräumen im Augsburger Land

In Dinkelscherben wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Hier können die Menschen entsorgen, was beim Hochwasser zerstört wurde.

Plus In den Gemeinden im Nordwesten des Landkreises hat sich die Lage am Montag beruhigt. Jetzt werden Keller ausgeräumt, Stromanschlüsse erneuert und Schäden beseitigt.

Von Katja Röderer

Nach dem Hochwasser ist das große Aufräumen im Nordwesten des Landkreises in vollem Gange. In vielen Gemeinden werden am Montag noch die letzten Keller leer gepumpt. In Altenmünster gibt es wieder Strom im Rathaus. In Dinkelscherben wurde kurzfristig eine Müllsammelstelle im Gewerbegebiet eingerichtet.

So sah es in Dinkelscherben am Samstag aus. Foto: Sven Grundmann, dpa

Seit Montagmorgen, 10 Uhr, können die Menschen an der Müllsammelstelle all das loswerden, was der Flut in den Kellern und Häusern nicht standgehalten hat. Schon um die Mittagszeit dürften etwa drei bis fünf Container zusammengekommen sein, schätzt Bürgermeister Edgar Kalb. Auch Elektrogeräte werden angenommen. "Wir haben hier Kühlschränke, Waschmaschinen und vieles mehr", berichtet er. Wichtig sei nur, dass sich in den Geräten keine Lebensmittel mehr befinden. Ratten, Mäuse und andere Schädlinge sollen auf keinen Fall angelockt werden. Auch wenn das Wasser die Straßen wieder freigegeben hat: Zu diesem Zeitpunkt sind noch immer Feuerwehrteams damit beschäftigt, Keller und Häuser leer zu pumpen. 50 bis 100 Haushalte sind ohne Strom. Was Dinkelscherben als nächstes brauchen wird, sind Elektriker. Die örtlichen Firmen seien bereits im Einsatz, sagt der Bürgermeister.

