Bürgersprechtag mit Landrat Martin Sailer am 18. Dezember

Um mit den Bürgerinnen und Bürger im Landkreis ins Gespräch zu kommen, veranstaltet Landrat Martin Sailer einen regelmäßigen Bürgersprechtag. Der Nächste findet am Mittwoch, 18. Dezember, ab 16 Uhr statt. Es können sowohl Online- als auch Präsenztermine im Landratsamt Augsburg vereinbart werden. Die Anmeldungen nimmt Büroleiterin Christina Killisperger bis Mittwoch, 11. Dezember, unter kurzer schriftlicher Erläuterung des Anliegens per E-Mail an sprechstunde@LRA-a.bayern.de entgegen. Rückfragen können auch telefonisch unter 0821/31022303 gestellt werden. (AZ)

