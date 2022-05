Landkreis Augsburg

Naturpark Westliche Wälder: "Leute lechzen danach, in die Natur zu kommen"

Der Naturpark Westliche Wälder startet mit einem neuen, umfangreichen Programm in den Frühling.

Von Sarah Schuster

Ob es nun am Homeoffice-Stress liegt, den man abbauen möchte, oder an den Einreisebeschränkungen beliebter Urlaubsländer: Seit Beginn der Pandemie suchen immer mehr Leute die Ruhe der Natur. Auch im Naturpark Westliche Wälder. Der erstreckt sich auf vertikaler Ebene von Mertingen bis nach Türkheim und auf horizontaler Ebene von Wellenburg bis nach Jettingen-Scheppach. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Parks, Karin Hauber, sagt: "Die Leute lechzen danach, in die Natur zu kommen." Jetzt werden wieder Führungen und Wanderungen durch den Wald, Meditationen und viele andere Veranstaltungen angeboten.

