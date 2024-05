Landkreis Augsburg

Nazi-Parolen und Schmierereien: Wie häufig kommt es zu rechten Straftaten?

In Bayern stieg die Anzahl rechter Straftaten zuletzt an.

Plus Auf dem Gelände des Sportvereins in Steppach sollen Nazi-Parolen gegrölt worden sein, eine Schule in Neusäß wurde mit einem Hakenkreuz beschmiert. Einzelfälle?

Von Philipp Kinne

Unschöne Parolen sollen auf dem Gelände des Sportvereins im Neusässer Ortsteil Steppach zu hören gewesen sein. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wird deshalb ermittelt. An einem Samstagabend im April soll ein bislang Unbekannter demnach "Sieg Heil" über das Gelände gegrölt haben. Der Ausruf ist in Deutschland verboten und strafbar als "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen", ebenso wie der Hitlergruß, also das Hochrecken des ausgestreckten Armes. Die Polizei nimmt Fälle wie diesen ernst, kann die Täter aber oft nicht ermitteln.

Polizei sucht nach Hinweisen auf rechte Parolen in Steppach

Im konkreten Fall sei man auf Hinweise von Zeugen angewiesen, erklärt Markus Schwarz, Chef der Polizei in Gersthofen. Deshalb sei man nun auf der Suche nach Zeugen, die am 13. April zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr auf dem Gelände des Sportvereins waren. Bislang habe sich noch kein konkreter Hinweis ergeben. Anzeige wurde durch den Sportverein erstattet – allerdings erst zehn Tage nach dem Vorfall, berichtet Polizeichef Schwarz. Die Vorsitzenden des Sportvereins teilen in einer Mitteilung auf ihrer Webseite mit, man werde "alles daransetzen, gefährlichen Ideologien keinen Raum in unserem schönen Sportverein zu gewähren. Wir missbilligen das Bagatellisieren des Holocaust und das Glorifizieren eines unmenschlichen Gedankengutes." Der Verein positioniere sich "klar und mit aller Vehemenz gegen jedweden Extremismus, ob von Rechtsaußen, ob von Linksaußen oder einem religiös motivierten Extremismus", heißt es in der Mitteilung. Weiter zu dem Vorfall äußern wollte sich ein Vorsitzender des Vereins auf Nachfrage unserer Redaktion nicht.

