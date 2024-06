Landkreis Augsburg

Neue Bahntrasse für den Fernverkehr: Gersthofen sieht sich als Verlierer

Der Protest, wie hier mit Schildern auf einem Feld bei Hirblingen, hat nichts genützt. Die neue ICE-Trasse wird voraussichtlich an der A8 entlang und an Hirblingen vorbei verlaufen.

Plus Die Trassenlösung der Bahn für die ICE-Strecke Augsburg-Ulm stößt im Gersthofer Stadtrat auf Kritik. Die Sorge um die Stadtteile ist groß.

Von Regine Kahl

Die Sitzung des Gersthofer Stadtrates neigte sich bereits dem Ende zu, da wurde es im Gremium emotional: Bürgermeister Michael Wörle und Stadträte äußerten ihren Ärger darüber, wie die neue Bahntrasse auf der Fernverkehrsstrecke Augsburg-Ulm verlaufen soll. Vor allem für die Bewohner in Hirblingen sei dies nicht zumutbar, so der Tenor. Der Gersthofer Stadtrat will die Planung so nicht stehen lassen.

Bürgermeister Wörle war bei der Vorstellung der neuen Strecke am vergangenen Freitag dabei. Grob gesagt wurde dort von der Bahn die Entscheidung für einen Neubau entlang der Autobahn präsentiert. Laut Bahn-Vorschlag soll die Trasse von Westen kommend bis Zusmarshausen in einem Tunnel geführt werden, dort dann oberirdisch in den Bahnhof führen und hinter Streitheim unter der Erde verschwinden. Allein bei Adelsried steigt die Strecke südlich der Autobahn über drei kleine Brücken. Hinter Adelsried soll die neue Bahnstrecke bis Hirblingen nördlich der Autobahn entweder in einem Tunnel oder Trog verlaufen. Die tiefer gelegte Strecke führt bis zur Nürnberger Straße im Güterverkehrszentrum (GVZ) im Städtedreieck Neusäß, Gersthofen und Augsburg.

