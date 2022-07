Landkreis Augsburg

Neue gestaltete Rücklenmühle: Jugendliche freuen sich über eine eigene Insel

Plus Das neu gebaute Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle ist erstmals mit viel Leben gefüllt worden. Die Gäste bei der Einweihung bestaunen die schöne Anlage mit Badestelle.

Von Regine Kahl

Gemeinsam feiern, lachen, baden, am Lagerfeuer sitzen oder grillen. Das sind die Erlebnisse in der Kindheit und Jugend, an die sich jeder und jede gerne und lange erinnert. Im Landkreis Augsburg haben die Jugendlichen einen neuen Ort der Geselligkeit bekommen, der stattliche fünf Millionen Euro gekostet hat: das neu gestaltete Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle bei Gabelbach. Mit einer "Feier des Jahres" wurde das Gelände eingeweiht und vorgestellt. Es gab noch zwei weitere Jubilare: Der Kreisjugendring feierte den 75. Geburtstag und der Landkreis das 50-jährige Bestehen. Für großes Interesse sorgte das neue Freizeitgelände mit den Holzhäusern, das wie eine Insel zwischen zwei Bächen liegt.

